Четыре нижегородца получили звание почетного гражданина Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Четыре нижегородца получили звание почетного гражданина. Об этом сообщается в телеграм-канале Законодательного Собрания Нижегородской области.

Почетными гражданами Нижегородской области стали председатель Заксобрания области Евгений Люлин, председатель Совета депутатов Семеновского региона Николай Носков, член правления ООО «Пешеланский гипсовый завод» Виктор Лавров, а также художественный руководитель, директор Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича Ольга Томина.

Напомним, звание Почетного гражданина присваивается за особые заслуги или за деятельность, которая направлена на развитие экономики, соцсферы, спорта, науки и культуры города. Почетные граждане имеют право принимать участие в заседаниях гордумы с правом совещательного голоса.