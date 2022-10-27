Рост заболеваемости гриппом в Нижегородской области начнется в декабре. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области в сезоне 2022-2023 ожидается в декабре. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова во время прямого эфира в Нижегородском областном информационном центре 27 октября.

- В этом году, скорее всего, циркуляция вирусов гриппа будет на 1,5-2 месяца раньше обычного, то есть в ноябре-декабре вирусы гриппа будут активны в регионе. Не исключено, что в этот же период будет подъем заболеваемости коронавирусом, - пояснила Наталья Садыкова.

26 октября в Нижегородскую область пришел последний транш вакцины для взрослых – было получено 400 тысяч доз.

- Тот, кто относится к группам риска по состоянию здоровья, а также те, кто имеет большое количество социальных контактов или входит в профессиональные группы, уже сейчас должны позаботиться о себе и своем коллективе и пройти вакцинацию, - подчеркнула специалист.

По ее словам, прививочная кампания традиционно заканчивается в конце ноября, и откладывать «на потом» вакцинацию не стоит.

- В этом году в Нижегородскую область поступило порядка 1,5 млн доз вакцины. Лучше привиться заранее, так как на формирование иммунитета уходит 3-4 недели. Прививки от гриппа и коронавируса можно сделать как одновременно, так и с любым интервалом – хоть через день, хоть через месяц, - пояснила Наталья Садыкова.

Ранее сообщалось, что ни одного случая заболевания штаммом коронавируса «цербер» в Нижегородской области на сегодняшний день не зарегистрировано.