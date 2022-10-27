Бывшему сотруднику нижегородской колонии дали три года за разглашение государственной тайны

Бывшего сотрудника нижегородской колонии посадили на три года за разглашение государственной тайны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области осудили бывшего сотрудника исправительной колонии, который обвинялся в разглашении государственной тайны и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ России.

Инцидент произошел в ИК-7 весной 2020 года. Сотрудник ФСИН сообщил осужденному сведения, составляющие гостайну. Что именно рассказал надзиратель, не уточняется, но об этом узнали в ФСБ. На сотрудника колонии завели уголовное дело сразу по двум статьям - «Разглашение государственной тайны» и «Превышение должностных полномочий».

В августе 2022 года Нижегородский областной суд внес обвиняемому приговор: три года лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает региональное УФСБ.