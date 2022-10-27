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НовостиПроисшествия27 октября 2022 10:20

Бывшему сотруднику нижегородской колонии дали три года за разглашение государственной тайны

Также доказано превышение им должностных полномочий
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Бывшего сотрудника нижегородской колонии посадили на три года за разглашение государственной тайны.

Бывшего сотрудника нижегородской колонии посадили на три года за разглашение государственной тайны.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области осудили бывшего сотрудника исправительной колонии, который обвинялся в разглашении государственной тайны и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФСБ России.

Инцидент произошел в ИК-7 весной 2020 года. Сотрудник ФСИН сообщил осужденному сведения, составляющие гостайну. Что именно рассказал надзиратель, не уточняется, но об этом узнали в ФСБ. На сотрудника колонии завели уголовное дело сразу по двум статьям - «Разглашение государственной тайны» и «Превышение должностных полномочий».

В августе 2022 года Нижегородский областной суд внес обвиняемому приговор: три года лишения свободы. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает региональное УФСБ.