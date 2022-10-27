Транспортный налог за 2022 год отменили для мобилизованных нижегородцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Транспортный налог за 2022 год, который нужно оплатить до 1 декабря 2023 года, отменяется для мобилизованных нижегородцев. Такую инициативу губернатора поддержали депутаты на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщает председатель Заксобрания Евгений Люлин.

Военнослужащий может не платить за одно транспортное средство в его собственности. Так, налоговой льготой могут воспользоваться владельцы автомобиля с двигателем до 150 лошадиных сил или мотоцикла мощностью до 36 лошадиных сил, или моторной лодки до 30 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что мобилизованных нижегородцев планируется освободить от транспортного налога за 2021 год.

Напомним, 4, 5 млн рублей будет выделено из бюджета Нижнего Новгорода на оплату питания детей мобилизованных и добровольцев.