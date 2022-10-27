Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 октября 2022 9:57

Более 230 млн рублей выплатили семьям погибших в СВО нижегородцев

Размер региональной выплаты составляет 2 млн рублей
Валерия МУРОМЦЕВА
Более 230 млн рублей выплатили семьям погибших в СВО нижегородцев.

Более 230 млн рублей выплатили семьям погибших в СВО нижегородцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семьям нижегородцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, выплатили 234 млн рублей. Такие данные на 25 октября приводит Министерство социальной политики Нижегородской области.

По поручению губернатора Глеба Никитина таким семьям выплачивают по 2 миллиона рублей.

- Эта сумма выплачивается в равных долях на каждого члена семьи (родственника) погибшего: супругу, родителей погибшего, а также на детей погибшего, не достигших 18-летнего возраста, или старше 18 лет, если они обучаются в вузах на очной форме или имеют инвалидность, - пояснили в минсоцполитики.

Напомним, в Нижегородской области действуют различные меры поддержки семей мобилизованных граждан. 10 октября Глеб Никитин подписал указ о заключении социального контракта с мобилизованными нижегородцами. Еовые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.