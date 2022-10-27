Более 230 млн рублей выплатили семьям погибших в СВО нижегородцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Семьям нижегородцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, выплатили 234 млн рублей. Такие данные на 25 октября приводит Министерство социальной политики Нижегородской области.

По поручению губернатора Глеба Никитина таким семьям выплачивают по 2 миллиона рублей.

- Эта сумма выплачивается в равных долях на каждого члена семьи (родственника) погибшего: супругу, родителей погибшего, а также на детей погибшего, не достигших 18-летнего возраста, или старше 18 лет, если они обучаются в вузах на очной форме или имеют инвалидность, - пояснили в минсоцполитики.

Напомним, в Нижегородской области действуют различные меры поддержки семей мобилизованных граждан. 10 октября Глеб Никитин подписал указ о заключении социального контракта с мобилизованными нижегородцами. Еовые меры поддержки касаются скидок на оплату коммунальных услуг, обеспечения детей мобилизованных бесплатным питанием в школах и детсадах. Также будут введены ежемесячные выплаты для беременных жен мобилизованных и для детей мобилизованных.