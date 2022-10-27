Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на зимнее расписание с 30 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова переходит на зимнее расписание с 30 октября. В этот период запланировано осуществление полетов из города по 23 маршрутам, из них 18 – по России. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта имени В.П. Чкалова.

Согласно предварительному расписанию сезона, Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» будет выполнять рейсы в Астрахань и Казань; «Азимут» - в Волгоград, Саратов и Минеральные Воды; Red Wings – в Екатеринбург, Самару, Челябинск.

Авиакомпания «Икар» в зимнее время будет осуществлять перелеты по восьми маршрутам: в Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.

Также запланированы перелеты в аэропорты Москвы – Шереметьево и Домодедово – до восьми раз в сутки, в Санкт-Петербург до двух раз в день.

Также из аэропорта Нижнего Новгорода будут организованы перелеты по пяти международным маршрутам.

– Новинками сезона станут прямые регулярные рейсы в Стамбул на крыльях Red Wings и новый авиаперевозчик Shirak Avia в Ереван. Corendon Airlines и Azur аir в рамках чартерной программы в составе пакетных туров продолжат выполнять полеты в Анталью. Курорты Египта запланированы у двух перевозчиков - Azur аir (Хургада) и Nordwind (Шарм-эш-Шейх) так же в составе пакетных туров, – отметили в пресс-службе нижегородского аэропорта.