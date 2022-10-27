Городская Дума поддержала приватизацию 25% акций семи нижегородских ДУКов Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Городская Дума поддержала внесение в программу приватизации местного имущества пакетов акций семи домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода на заседании постоянных комиссий по городскому хозяйству 26 октября. План приватизации рассчитан на 2021 – 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Пакеты акций в размере 25 процентов в ДУКах Советского, Нижегородского, Канавинского, Ленинского, Московского, Приокского и Сормовского районов войдут в список приватизируемого имущества.

– Имеющийся пакет акций – не блокирующий – и не дает возможности администрации города полноценно влиять на принимаемые управленческие решения. Реализация акций жилищных компаний может дать городу существенную прибавку в бюджет, которую можно будет направить, в том числе на социальные нужды. При этом, что важно, город не потеряет контроля над ДУКами – он останется в ведении городской администрации и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, – сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Председатель Гордумы добавил, что решение о приватизации 25 процентов акций нижегородских ДУКов является взвешенным и продуманным.