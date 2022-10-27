Кирилл Стеклов из «Витязя» перешел в нижегородское «Торпедо»

Прошлый сезон защитник завершил в составе команды «London Knights». Фото: ХК "Торпедо"

ХК «Торпедо» заключил соглашение с 20-летним хоккеистом Кириллом Стекловым. Об этом стало известно во время матча между «Торпедо» и «Динамо» в рамках КХЛ, состоявшегося в Нижнем Новгороде 26 октября.

Новобранец «Торпедо» ранее выступал за молодежку и основу «Витязя», а также вызывался в молодежную сборную России, в составе которой принимал участие в МЧМ-2022. Прошлый сезон защитник завершил в составе команды «London Knights», которая выступает в лиге Онтарио.

- Он очень интересен и как игрок и как человек. Для его роста довольно мобильный игрок, и умный. На сборах меня привлекла его неординарность, способность находить возможность для тех ходов, которые мы от него ожидаем. Под давлением и стрессом он не теряет хладнокровие. Мы дадим возможность, чтобы он плавно вошел в состав и был нашим усилением, хотя ему всего-то 20 лет. Надеюсь, что мы откроем еще одно имя которое, может быть, пока еще так ярко не сверкало, - высказался о приобретении клуба главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Напомним, хоккеисты «Торпедо» обыграли столичное «Динамо» со счетом 3:0.