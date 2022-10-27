Мокрый снег ожидается в Нижнем Новгороде 27 октября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мокрый снег прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде 27 октября. Минувшей ночью были заморозки до -2 градусов, днем хоть немного и разогреет, но всё же будет холодно.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», температура воздуха сегодня в Нижнем Новгороде составит +2…+3 градуса, однако ощущаться они будут как -2…-3. Ветер будет дуть с южного направления со скоростью 3-4 метра в секунду.

Солнца сегодня нижегородцы не увидят, поскольку небо напрочь заволокло тучами. Днем – примерно в обеденные часы – начнется мокрый снег, который может продолжиться до самого вечера. Будьте аккуратны на дорогах, особенно во второй половине дня: из-за снежной каши под колесами может быть скользко.

Однако уже в выходные нас ждет потепление: в субботу в Нижнем Новгороде разогреет до +7, а в воскресенье столбики термометров и вовсе покажут +10.