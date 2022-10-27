Электричество отключат в двух домах Нижнего Новгорода 27 октября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Электричество отключат в двух домах Нижнего Новгорода 27 октября. Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

На Автозаводе без света останутся жители дома №1 по улице Веденяпина. Электричество отключат в 8.30, а дадут в 15.00.

В Канавинском районе подача электроэнергии будет временно приостановлена на Московском шоссе, 17а. Света здесь не будет с 9 до 16 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.