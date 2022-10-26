Хоккеисты "Торпедо" со счётом 3:0 обыграли столичное "Динамо" в матче КХЛ 26 октября. Фото: Мария СОРОКИНА

В этот раз трибуны "Нагорного" были заполнены до отказа. Игра началась для обеих команд активно и на седьмой минуте Даниил Веряев точно пробил в ближний угол. Голевая передача на счету Андрея Белевича.

Во втором игровом отрезке гости получили пару штрафов, но торпедовцам не удалось использовать численное преимущество. "Торпедо" продолжало организовывать голевые моменты. Например, ближе к перерыву шанс забить появился у Сергея Гончарука, но шайба прошла рядом со штангой.

В третьей двадцатиминутке игрок "Динамо" получил пятиминутный штраф за удар соперника клюшкой в голову. Уже спустя минуту хозяева допустили нарушение численного состава - на скамейку штрафников отправился Игорь Ларионов. Следующий штраф "Динамо" получилось за подножку. И вот уже при игре в равных составах шайбы посыпались в ворота гостей. С разницей в несколько секунд отличились Сергей Гончарук и Николай Коваленко. Матч завершился сухой победой хозяев.