Дилер производителя сельхозтехники «Ростсельмаш» планирует построить в Нижнем Новгороде дилерский центр Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

ООО «Русмашсервис» – официальный дилер производителя сельхозтехники «Ростсельмаш» – хочет построить в Нижнем Новгороде дилерский центр. Он будет специализироваться на продаже запасных частей и обслуживании сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Корпорации развития Нижегородской области будет поддерживать и сопровождать реализацию проекта.

В планах дилерский центр должен упростить доступ бизнеса к спектру машин и оборудования для сельхозопераций.

Стоит отметить, что в проект будет инвестировано 150 млн рублей.

– Сельское хозяйство – одна из главных сфер для региона, и в последние годы она очень активно развивается, несмотря ни на что, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Каждый четвертый рубль инвестиций вкладывается именно в это направление. И, конечно, ни одно сельхозпредприятие не будет эффективно работать без современной техники. Сейчас у нас более 70 процентов машин, работающих на полях, отечественного производства, и, учитывая ситуацию, этот показатель будет только расти. Сервисный центр и детали в шаговой доступности повысят эффективность работы нашего сектора АПК и стимулируют его развитие.