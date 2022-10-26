Гастрономический туризм начнет развиваться в Нижегородской области Фото: Мария СОРОКИНА

Правительство Нижегородской области подписало соглашение о сотрудничестве с Национальной ресторанной премией Wheretoeat в сфере развития гастрономического туризма. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Двустроннее сотрудничество будет направлено на поддержку ресторанного бизнеса в регионе, а также на создание образа Нижнего Новгорода как одного из гастрономических центров России. Совместная деятельность будет включать организацию различных культурных и образовательных мероприятий.

– Сотрудничество с премией Wheretoeat будет способствовать продвижению Нижегородской области путем развития ресторанной индустрии и формирования самой гастрономической культуры. Регион активно меняется, преображается и становится все более гостеприимным, – сказал министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев.