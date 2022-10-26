Сергей Пляскин возглавил комиссию городской Думы Нижнего Новгорода ФОТО: пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода

Сергей Пляскин возглавил комиссию Гордумы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству. Его утвердили депутаты городской Думы на заседании 26 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Ранее его кандидатуры приняли члены профильной комиссии. До этого, с осени 2020 года, Сергей Пляскин был заместителем председателя комиссии по экономике.

По словам Сергея Пляскина, главное в деятельности комиссии – оказание помощи в продвижении производственных предприятий и налаживание сферы услуг.

– Есть утвержденный план работы, которого мы будем придерживаться. Выбранные направления деятельности важны с точки зрения предпринимательства, создания благоприятных условий для субъектов экономической деятельности на территории города, – отметил Сергей Пляскин. – Кроме того, значимой в последние годы становится тема туризма, у города есть огромный потенциал. На развитие этой сферы мы обращаем пристальное внимание, так как это позволяет увеличивать собственные доходы городского бюджета.