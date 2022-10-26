1,1 млрд рублей потребуется на асфальтировку территорий школ и детсадов Нижнего Новгорода Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

1,1 млрд рублей из бюджета региона потребуется для работ по ремонту асфальта на территориях школ и детских садов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Администрация города подготовила расчет на создание программы капитального ремонта асфальта. Согласно которому на эти цели с 2023 по 2025 годы потребуется 1,1 млрд рублей.

Депутаты городской Думы приняли решение о направлении обращения в Законодательное Собрание Нижегородской области о возможности выделения денежных средств из бюджета региона на софинансирование капремонта асфальта территорий школ и детсадов Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что будет создан реестр школ и детсадов, территории которых нуждаются в асфальтировке в первую очередь.