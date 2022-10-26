Парковку ограничат на улице Зайцева в Нижнем Новгороде с 15 ноября. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковку машин ограничат на улице Зайцева в Сормовском районе с 15 ноября. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, нельзя будет оставлять автомобиль на дороге в районе дома №23 по улице Зайцева. Как пояснили в мэрии, такое решение принято для обеспечения беспрепятственного проезда, которому мешают оставленные здесь машины.

Водителей просят заранее ознакомиться с условиями парковки и следовать указанием дорожных знаков.

Напомним, накануне сообщалось о том, что с 26 октября в Нижнем Новгороде будут перекрыты улицы Чехова и Воронова. Ограничения будут действовать три недели.