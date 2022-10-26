40-метровую лестницу устанавливают в сквере у стадиона «Радий». Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде подходит к концу благоустройство сквера около стадиона «Радий» на улице Горной Приокского района. Здесь уже на 95% завершено создание тропиночной сети, выполнено озеленение и заасфальтирован участок на пути от улицы 40 лет Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Уже поступили малые архитектурные формы для площадки для выгула и дрессировки собак – после установки ограждения будем их устанавливать, - подчеркнул глава Приокского района Михаил Шатилов в ходе инспекционного обхода благоустраиваемой территории.

Кроме того, здесь на склоне появится лестница протяженностью 40 метров, ее монтаж начался на прошлой неделе. Рабочие уже установили каркас их арматуры, а борта отливают прямо на месте: это необходимо для создания целостной монолитной конструкции. Лестница большая, поэтому на ней будут асфальтированные площадки.

В этом году в Приокском районе было обустроено четыре общественных пространства: сквер на площади Жукова, на бульваре в микрорайоне Щербинки-1, около домов №146 и 148 по проспекту Гагарина и на Дубраве на улице Невской.