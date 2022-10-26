Теплоэнергетический комплекс Нижнего Новгорода передадут в концессию АО «Теплоэнерго» ФОТО: городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума одобрила предложение о передаче теплоэнергитического комплекса в концессию АО «Теплоэнерго» на заседании 26 октября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Согласно требованиям Региональной службы по тарифам Нижегородской области, сформировать тарифы теплоснабжения и горячего водоснабжения на долгосрочный период возможно только при условии, что права владения теплоэнергетическим имущественным комплексом урегулированы на тот же долгосрочный период.

Благодаря концессионному соглашению АО «Теплоэнерго» сможет реконструировать и модернизировать сети и оборудование. В тепловые сети планируется вложить по инвестиционным обязательствам 40 млрд рублей на срок 25 лет.

– Концессионное соглашение гарантирует надежность владения имущественным комплексом для муниципалитета и обеспечивает понятные механизмы для инвестора в части проведения реконструкции и обновления теплоэнергетического комплекса, – отметил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.