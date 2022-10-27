В Нижегородском районе ДУК объекты ремонтной кампании 2022 года снимает на видео

Видеоотчеты о ходе ежегодной ремонтной кампании снимают домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода. Видео отчеты по основным объектам доступны на видеоканале "Мой Дом ТВ". Масштабная ремонтная кампания этого года в пяти районах Нижнего Новгорода находится на завершающем этапе. Через Советы многоквартирных домов жители формируют заявки для ДУКов, которые ежегодно ложатся в основу ремонтной кампании.

ДУК Нижегородского района Нижнего Новгорода проводит ремонтную кампанию этого года в плановом режиме. Большинство объектов ремонтной кампании уже завершены, о чём ДУК информирует жителей Нижегородского района в отчетах на видеоканале "Мой Дом ТВ". Несколько десятков объектов ремонтной кампании уже прошли или проходят сейчас приемку.

Основными объектами ремонта и видами работ в этом году в Нижегородском районом стали: ремонт подъездов в домах на Казанском шоссе и улицах Володарского и Верхне-Печерской, а также утепление дома №146А по улице Горького.

«Ремонтная кампания 2022 года находится на завершающем этапе. Основные объекты масштабного ремонта уже эксплуатируются жителями, но на некоторых объектах, где позволяет технология, работы продолжаются. Для нас на первом месте стоит качество, так как в общих интересах, чтобы отремонтированные объекты служили жителям дольше», – рассказала заместитель директора по производству ДУК Нижегородского района Александра Пономарева.

Основные объекты ремонтной кампании 2022 года в Нижегородском районе:

Ремонт входных групп на улице Верхне-Печерской, 12

Ремонт кровли и подъезда на улице Володарского, 4

Утепление торца дома на улице Горького, 146 А

Декоративный ремонт подъезда на Казанском шоссе, 3А

Декоративный ремонт подъездов в домах на Казанском шоссе, 21-1