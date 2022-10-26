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НовостиОбщество26 октября 2022 12:35

Сквер и бульвар в Нижнем Новгороде назовут в честь Жаркова и Воронкова

А в Зеленом городе появятся улицы Яшмовая, Малахитовая, Фисташковая и Малиновая
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Сквер и бульвар в Нижнем Новгороде назовут в честь Жаркова и Воронкова.

Сквер и бульвар в Нижнем Новгороде назовут в честь Жаркова и Воронкова.

Фото: Даниил ОПАРИН

В Нижнем Новгороде сквер и бульвар назовут в честь архитектора Вадима Воронкова и бывшего гендиректора завода «Красное Сормово» Николая Жаркова. Соответствующие решения были приняты в ходе заседания городской думы Нижнего Новгорода.

Напомним, присвоить бульвару имя архитектора Вадима Воронкова было инициативой Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Речь идет о бульваре вдоль улицы Германа Лопатина в Нижегородском районе. Сейчас эта территория уже входит в зону озелененных территорий.

Одновременно с этим сквер в Сормовском районе предложили назвать в честь бывшего генерального директора завода «Красное Сормово» Николая Жаркова. Сквер граничит с домом №2 по улице Ефремова, в котором жил Николай Сергеевич.

Кроме того, в Зеленом Городе появятся улицы Яшмовая, Малахитовая, Фисташковая, Оливковая, Малиновая и Мятная.