Восьмой футбольный турнир «Оранжевая бутса» прошел в Дзержинске

Фото: Администрация Дзержинска

25 октября на территории ФОК «Ока» в Дзержинске прошел заключительный этап футбольного турнира среди детских непрофессиональных команд города «Оранжевая бутса». Уже восьмой год подряд его организует общественная организация «РАЖ» (Радость Активной Жизни) при поддержке Правительства Нижегородской области, администрации Дзержинска, фонда «Дзержинск и мы» и партнеров – АО «ДПО «Пластик» и «Тосол-Синтез».

Победителей и призеров поздравили лично глава города Дзержинска Иван Носков, руководитель АО «ДПО «Пластик» Юрий Караваев, президент общественной организации «РАЖ» Алексей Илюгин и депутаты городской Думы.

«Дворовый футбол – это именно то, с чего для многих мальчишек зачастую начинается увлечение спортом. Поэтому так важно, чтобы для занятий в городе было доступно как можно больше качественных дворовых площадок, где можно просто погонять мяч. Работа общественной организации «РАЖ» – хороший пример комплексного подхода к развитию спорта, и уверен, многое еще впереди. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать такие полезные для наших жителей и для города в целом проекты. Надеюсь, в следующем году встретимся уже на одной из уличных футбольных площадок с еще большим количеством команд!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В этот раз в турнире приняли участие 32 команды, всего более 300 юных футболистов. По результатам финальных игр в старшей возрастной группе победу одержала команда «Флеш», а призовые 2 и 3 места заняли «37 спартанцев» и «Физкульт». В младшей категории «золото» завоевал ФК «Строитель», а призовые места – «Прометей» и «Вымпел».

«Уникальность нашего проекта в том, что мы не только организуем соревнования для школьников, но и ремонтируем спортивные площадки в разных районах Дзержинска. В прошлом году это были корты на Октябрьской, Окской набережной и в посёлке Пыра, в этом – еще три на Галкина, Грибоедова и Матросова. В теплое время года там играют ребята из близлежащих домов и школ, устраивают свои турниры. Там же они тренировались накануне основных соревнований. И самое главное – они делают это, потому что хотят, а не потому что надо. Именно так, на мой взгляд, можно привлечь детей и подростков к здоровому образу жизни и заинтересовать их спортом. В следующем году планируем интегрировать наш турнир в календарь городских спортивных мероприятий», – поделился президент общественной организации «РАЖ» Алексей Илюгин.

Также по итогам турнира были выбраны лучший вратарь, защитник, нападающий, бомбардир и лучший пенальти. Все победители получили дипломы, медали и индивидуальные подарки от спонсоров.