Бизнес-посол «Деловой России» в Танзании Юрий Коробов о суахили: «В бизнесе не должно быть языкового барьера»

Если вам нужно договориться о чем-то с иностранным бизнес-партнером, придется или говорить на его языке, или пользоваться услугами переводчика. Фото предоставлено Обществом Дружбы с Танзанией.

С 22 по 25 октября в МГИМО проходил Второй международный форум «Россия-Африка: что дальше?», участниками которого стали российские и иностранные студенты, аспиранты, ученые-африканисты, бизнесмены и политики. Сотрудничеству в образовательной сфере, которое способствует дальнейшему укреплению связей между народами – культурных и экономических, изучению языков было посвящено выступление на форуме президента Общества дружбы с Танзанией, бизнес-посла «Деловой России» в Объединенной республике Танзания Юрия Коробова, сообщает Пресс-служба Общества дружбы с Танзанией.

«Место проведения такого масштабного мероприятия выбрано не случайно, ведь МГИМО – один из ведущих вузов нашей страны и цитадель российской дипломатии. Форум стал постоянно действующей площадкой, на которой будущие дипломаты, предприниматели, государственные деятели России и стран Африканского континента обмениваются мнениями по самым актуальным вопросам международного сотрудничества», - цитирует сообщение Юрия Коробова.

При активном участии российской стороны также расширяется преподавание русского языка в вузах и школах стран Африки. Фото предоставлено Обществом Дружбы с Танзанией.

Бизнес-посол «Деловой России» в Объединенной республике Танзания также подчеркивает, что в последние годы Африка стала для России приоритетным направлением внешней политики и внешнеэкономической деятельности: «В новых условиях мы должны совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей», - убеждён Юрий Коробов.

Как сообщает релиз, форум содержал самые разные форматы работы: круглые столы, кейс-чемпионат, брейнштормы, открытые дискуссии. Молодые исследователи могли получить квалифицированную оценку своих проектов от приглашенных экспертов, среди которых были дипломаты, ученые, представители федеральных министерств и ведомств, общественных организаций, осуществляющих международные контакты со странами Африки. С докладом на пленарной сессии выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков – журналист-международник, внук прославленного российского политика; в качестве экспертов в форуме участвовали директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Валерий Егошкин, директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко и многие другие известные ученые, дипломаты, общественные деятели России и ряда африканских стран. С приветственным словом к участникам Форума обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который отметил, что одним из приоритетов российской внешней политики является укрепление комплексного партнерства со странами Африканского континента.

«Дипломаты и ученые, выступавшие на Форуме, подчеркивали: мир сегодня кардинально меняется, рушатся десятилетиями существовавшие мирохозяйственные связи, но создаются и укрепляются новые. И векторы международного сотрудничества России перенаправляются в Юго-Восточную Азию и Африку, - говорит Юрий Коробов. - За несколько месяцев 2022 года товарооборот между нашей страной и Африкой вырос более чем 34%. Россия заинтересована в осуществлении масштабных проектов в сфере энергетики, транспорта и развития социальной инфраструктуры Африки. Российская сторона нацелена на долгосрочное сотрудничество: наши компании готовы реализовать в Африке проекты «под ключ», включающие дальнейшее техническое обслуживание оборудования и подготовку специалистов. В этой связи особое значение приобретает сотрудничество в образовательной сфере, оно способствует дальнейшему укреплению связей между народами – культурных и экономических. В решении этой задачи важную роль играет изучение языков».

В своем выступлении на форуме президент Общества дружбы с Танзанией, бизнес-посол «Деловой России» в Объединенной республике Танзания Юрий Коробов рассказал о том, как при активном участии российской стороны расширяется преподавание русского языка в вузах и школах стран Африки, а также отметил важность изучения в России суахили – не только для будущих дипломатов, но и для предпринимателей. С мнением эксперта согласился известный африканский политик и общественный деятель Кеми Себа, который намеревается активно включиться в процесс популяризации суахили в России.

«Взаимная популяризация языков – один из основных способов не только гуманитарной и образовательной, но и бизнес-коммуникации. Умение общаться, то есть убедительно говорить и внимательно слушать – это залог успеха в любом деле. Если вам нужно договориться о чем-то с иностранным бизнес-партнером, придется или говорить на его языке, или пользоваться услугами переводчика. В итоге успех вашего общения определяется языком-посредником или человеком-посредником. Язык, хотим мы этого или нет, – это экономический актив, в который нужно инвестировать», – уверен Юрий Коробов.