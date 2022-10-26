300 жителей Верхних Печер хотят отдать детей в «Школу 800». ФОТО: Школа 800

Концессионер ООО ППК «Просвещение», занимающееся строительством «Школы 800», провел опрос среди родителей, живущих возле строящегося корпуса в Верхних Печерах. Напомним, ранее мы писали, что жители Верхних Печер возмущены правилами набора учащихся в «Школу 800» в Нижнем Новгороде. Местные требуют права приоритетного приема для детей, проживающих в микрорайонах рядом с учреждением.

- Проведенный опрос показал, что местным жителям необходимо около 300 мест, из них 50 — для первоклассников. В компании считают, что предоставить эти места в приоритетном порядке — не проблема, - сообщает «Коммерсант-Приволжье».

Одновременно с этим в дирекции «Школы 800» сообщили, что прием будет вестись по правилам, в которых нет никаких приоритетов.

- Надо понимать, что Школа 800 – не государственная и не муниципальная. Это АНО, поэтому нет понятия микроучастка и какого-то приоритетного права. Школа имеет корпуса в разных районах города. Все должно успокоиться само собой – всем найдется место, - ранее рассказала «КП-Нижний Новгород» министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.