Жительница Дзержинска, попросившая вернуть мобилизованного мужа, получила социальную выплату.

Жительница Дзержинска Юлия М. попросила губернатора Глеба Никитина вернуть ее мобилизованного мужа домой из-за тяжелого материального положения. Об этом девушка рассказала в своем видеообращении, которое опубликовал ВКонтакте блогер Алексей Алексеев.

По словам Юлии, у них двое маленьких детей, кредиты и съемное жилье, а муж был единственным добытчиком, поскольку молодая мама находится в декретном отпуске: младшему ребенку лишь 4 месяца.

- Детей надо одевать, обувать и содержать, но у меня сейчас нет денег даже чтобы купить необходимое: памперсы, смеси, домой еды. Деньги, которые муж получил расчете на работе, мы потратили на покупку обмундирования для него, - рассказала девушка.

По ее словам, она писала обращение губернатору на сайте, после чего с ней 17 октября связались из администрации Дзержинска, пообещали помочь, после чего пропали. Однако как стало известно, вечером 25 октября девушек всё-таки пришли деньги, она подтвердила это в соцсети.

В администрации также пообещали помочь не только деньгами, но и необходимыми вещами и принадлежностями для малыша.

- Что касается предметов первой необходимости для детей, то, по информации УСЗН г. Дзержинска, смеси сегодня доставят из Нижнего Новгорода и сегодня вечером-завтра их привезут, памперсы также передадут, - написали представители администрации Дзержинска ВКонтакте.