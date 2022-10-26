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НовостиОбщество26 октября 2022 10:50

Жительница Дзержинска, попросившая вернуть мобилизованного мужа, получила социальную выплату

Ранее девушка записала обращение, в котором пожаловалась на свое материальное положение
Валерия МУРОМЦЕВА
Жительница Дзержинска, попросившая вернуть мобилизованного мужа, получила социальную выплату.

Жительница Дзержинска, попросившая вернуть мобилизованного мужа, получила социальную выплату.

Жительница Дзержинска Юлия М. попросила губернатора Глеба Никитина вернуть ее мобилизованного мужа домой из-за тяжелого материального положения. Об этом девушка рассказала в своем видеообращении, которое опубликовал ВКонтакте блогер Алексей Алексеев.

По словам Юлии, у них двое маленьких детей, кредиты и съемное жилье, а муж был единственным добытчиком, поскольку молодая мама находится в декретном отпуске: младшему ребенку лишь 4 месяца.

- Детей надо одевать, обувать и содержать, но у меня сейчас нет денег даже чтобы купить необходимое: памперсы, смеси, домой еды. Деньги, которые муж получил расчете на работе, мы потратили на покупку обмундирования для него, - рассказала девушка.

По ее словам, она писала обращение губернатору на сайте, после чего с ней 17 октября связались из администрации Дзержинска, пообещали помочь, после чего пропали. Однако как стало известно, вечером 25 октября девушек всё-таки пришли деньги, она подтвердила это в соцсети.

В администрации также пообещали помочь не только деньгами, но и необходимыми вещами и принадлежностями для малыша.

- Что касается предметов первой необходимости для детей, то, по информации УСЗН г. Дзержинска, смеси сегодня доставят из Нижнего Новгорода и сегодня вечером-завтра их привезут, памперсы также передадут, - написали представители администрации Дзержинска ВКонтакте.