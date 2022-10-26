Сергей Богданов возглавил областную больницу имени Семашко в Нижнем Новгороде. ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Сергей Богданов, ранее возглавлявший больницу № 38, стал главным врачом нижегородской областной больницы имени Семашко. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Сергей Иввнович начал свой профессиональный путь в 1988 году в ГКБ №7 с должности врача-интерна по хирургии, - напомнил министр. - Более 10 лет отработал в центральной районной больнице Сергача. Поэтому знает очень хорошо проблемы сельского здравоохранения.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в больнице имени Семашко необходимо выстроить систему взаимодействия с каждой лечебной организацией области для своевременной маршрутизации в больницу III уровня.

- Сергей Иванович долго отработал и в городских больницах №39 и №28. На последнем месте работы в ГКБ №38 - более 7 лет, - отметил министр. - Отличны организатор здравоохранения. Не случайно, ГКБ №38 в первом полугодии вошла в ТОП 5 больниц по комплексной оценке Минздрава Нижегородской области.

Как отметил министр, перед больницей стоят очень важной задачей – планируется сделать ее лучшей больницей III уровня в стране.