Вера Погребецкая стала главным врачом больницы № 38 в Нижнем Новгороде. ФОТО: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова.

Веру Погребецкую назначили главным врачом больницы № 38 в Нижнем Новгороде. В этом учреждении она проработала 26 лет. Приказ о ее назначении сегодня подписан в региональном министерстве здравоохранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Долгие годы Вера Алексеевна была замглавного врача этой же больницы. Знает хорошо клинические аспекты медпомощи. Имеет богатый опыт в организации здравоохранения, - отметил министр.

По его словам, Вера Погребецкая одна из первых своими силами организовала красные зоны во время пандемии. Там же она и работала вместе с командой врачей.

- Сегодня утром, когда я объявлял решение на собрании коллектива, в ответ раздались бурные аплодисменты поддержки. Коллектив очень любит Веру Алексеевну. Как и любят ее пациенты, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.