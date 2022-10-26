Телятник на 750 голов построили в Дальнеконстантиновском районе

Телятник на 750 голов построен в Дальнеконстантиновском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Производитель молока СПК «Нижегородец» построил телятник на 750 голов в Дальнеконстантиновском районе. Для этого объекта было инвестировано 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новый животноводческий комплекс оснащен современным оборудованием. Предусмотрены система автоматического искусственного освещения, система контроля температуры. Кроме того, для животных установлены поилки с подогревом воды и чесалки на лежаках. Также животные могут выйти из своей секции на площадку для выгула в любое время.

– Переход на новые технологии в молочной отрасли приводит к улучшению условий труда наших животноводов, а также условий содержания скота, что, безусловно, положительно сказывается на его продуктивности – рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов. – Сейчас мы занимаем 15-е место среди регионов России по производству молока: с начала 2022 года произведено около 465 тысяч тонн, что на три процента больше показателя прошлого года. Каждый день фиксируем прибавку примерно 100 тонн.