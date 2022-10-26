«Решение о включении 25% акций домоуправляющих компаний, находящихся в собственности города, в прогнозный план приватизации городского имущества взвешенное и продуманное», - Олег Лавричев

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев прокомментировал предложение о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества пакетов акций в семи ДУКах. Данная инициатива администрации города была рассмотрена депутатами на совместном заседании постоянных комиссий по городскому хозяйству, по имуществу и земельным отношениям и по бюджетной, финансовой и налоговой политике 26 октября 2022 года:

«Город не получает никаких дивидендов от акций жилищных компаний на протяжении многих лет. Долговая нагрузка по данным акционерным обществам, которую они сейчас несут, составляет порядка 1 млрд рублей. Имеющийся пакет акций – не блокирующий – и не дает возможности администрации города полноценно влиять на принимаемые управленческие решения. Реализация акций жилищных компаний может дать городу существенную прибавку в бюджет, которую можно будет направить, в том числе на социальные нужды. При этом, что важно, город не потеряет контроля над ДУКами – он останется в ведении городской администрации и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области. Все это делает решение о включении 25 процентов акций домоуправляющих компаний, находящихся в собственности города, в прогнозный план приватизации городского имущества взвешенным и продуманным», – сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

Олег Лавричев особо подчеркнул, что содержание жилья регламентируется 290-м постановлением Правительства Российской Федерации, а полномочия по муниципальному контролю в полном объеме сохраняются за городом. «По запросам жителей проводятся проверки и принимаются меры реагирования. Если собственники обращаются в мэрию, то она в течение 5 дней обязана провести проверку. В любом случае, именно за жильцами остается последнее слово в выборе домоуправляющей компании. На общем собрании собственники могут решить любой вопрос, в том числе по смене ДУКа», – прокомментировал он.

Председатель городской Думы также отметил, что в Нижнем Новгороде работает ООО «Городское управление домами» (ГУД), на обслуживании которой находится порядка тысячи домов и планируется расширение – до 1400 домов. «Управляющая компания укомплектована всей необходимой техникой, инженерно-техническим персоналом, и она полностью подотчетна городской администрации, так как ее учредителями являются муниципальное предприятие «Инженерные сети», АО «Нижегородский водоканал» и АО «Теплоэнерго». Если у граждан возникнет желание – у компании есть все ресурсы и средства для обслуживания и содержания новых многоквартирных домов», – сказал он.