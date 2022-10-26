Более 4 тысяч школьных проездных уже оформлено в Дзержинске

По информации оператора систем оплаты «Ситикард», к концу первой четверти в Дзержинске оформлены 4662 карты на льготный проезд в общественном транспорте для школьников. Это составляет менее 20% от общего числа учащихся от 6 до 16 лет в Дзержинске, имеющих право воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте по данной карте. Для сравнения: в прошлом году таких карт было выпущено 1705, а годом ранее – всего 547.

«Личная карта школьника на проезд в общественном транспорте дает возможность ребятам доезжать не только до школы, но также до секций и кружков, которые, в отличие от школ, зачастую расположены не в шаговой доступности. Статистика показывает, что правом экономить на проезде родители дзержинских школьников стали пользоваться активнее. Важно, что тем самым они воспитывают в подрастающем поколении ответственное отношение к чужому труду. Удобно и то, что карты действуют на территории всей Нижегородской области, в том числе и на пригородных маршрутах», – отметил директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков.

Оформить льготные транспортные карты для школьников и студентов в Дзержинске можно в любом отделении МФЦ или в пункте обслуживания карт по адресу: бульвар Правды, дом 2 в течение года или дистанционно на сайте оператора «Ситикард» https://siticard.ru/.

«Большинство учащихся добросовестно оплачивает проезд, и конфликтные ситуации в общественном транспорте случаются достаточно редко. Однако они становятся резонансными и могут создать впечатление, что все наши подростки стремятся нарушать правила. Это совсем не так! Прошу родителей перед началом второй учебной четверти разъяснить детям, что запрет на высадку несовершеннолетних из транспорта не дает им права на бесплатный проезд. Проследите, чтобы ребенок вышел из дома с достаточной суммой на карте или наличными для оплаты проезда. Объясните, что кондуктор имеет право спросить, сколько ему лет, есть ли у него билет и попросить оплатить проезд. В этом нет ничего страшного. Напомню также, что оплаченный проезд и наличие билета на руках – это гарантия оплаты страховки в случае ДТП», – сказал начальник управления организации пассажирских перевозок МУП «Экспресс» Антон Филатов.

По поручению депутатов Думы города Дзержинска компании-перевозчики дополнительно провели разъяснения изменений в федеральном законодательстве для кондукторов и порядок действий, если школьник не может оплатить за проезд. Все случаи безбилетного проезда учащихся будут фиксироваться и передаваться в школу для проведения профилактических бесед.

Напомним, согласно части 21 и 22 статьи 20 Федерального закона № 259-ФЗ от 08.11.2007 г. «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» запрещается высаживать ребенка из автобуса, трамвая или троллейбуса при одновременном выполнении двух условий: ребенок не достиг возраста 16 лет и едет без сопровождения взрослого.