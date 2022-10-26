5,8 млрд рублей выделят на капремонт соцобъектов Нижегородской области в 2023 году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

5, 8 млрд рублей будет выделено на капитальный ремонт нижегородских социальных объектов в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После индексации социальных выплат было решено направить на ремонт школ, детсадов, больниц и поликлиник Нижегородской области 5, 8 млрд рублей. Это в 1,4 раза больше, чем в первоначальном бюджете 2022 года.

Кроме того, более 4 млрд рублей планируют направить на развитие инфраструктуры для реализации крупнейших проектов благоустройства и развитие ЖКХ.

Более 185 млн рублей пойдут на программу льготной ипотеки в регионе.

14 млрд рублей пойдут на финансовую помощь муниципалитетам.

1,2 млрд рублей – на реализацию проекта «Вам решать!» – на ремонт сельской дороги, водонапорной башни, благоустройство мемориала.

– Конечно, параметры бюджета не окончательные. Но контуры намечены, дальше будем работать вместе с депутатами Законодательного собрания, – отметил Глеб Никитин.