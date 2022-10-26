Шалабаев назвал десять членов Общественной палаты Нижнего Новгорода. ФОТО: Александр ВОЛОЖАНИН.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выбрал десять членов городской Общественной палаты. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Каждый из этой десятки по-разному «пришел» в общественную деятельность, но объединяет их одно – большой профессиональный и жизненный опыт. Он, несомненно, пригодится в работе палаты и в реализации новых, интересных социальных проектов, - отметил мэр города.

По словам мэра города, в новый созыв Общественной палаты войдут как уже состоявшие в ней члены, так и новые люди.

- Постановление об утверждении членов Общественной палаты будет опубликовано в ближайшее время, - заявил Юрий Шалабаев.

КОНКРЕТНО

Кто войдет в Общественную палату Нижнего Новгорода?

1. Артур Амбарцумян (выдвинут НРОО ООО малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»)

2. Алексей Беляев (выдвинут ассоциацией рестораторов Нижегородской области)

3. Сергей Горячев (выдвинут НРФСОО «Федерация бокса»)

4. Александр Заремба (выдвинут НРОО «Городской Совет Отцов»)

5. Роман Пермяков (выдвинут НОООО «Российский Союз Молодежи»)

6. Михаил Сторонкин (выдвинут РО «Нижегородская Епархия русской православной церкви (Московский патриархат)»)

7. Михаил Тараканов (выдвинут НРО фонд социальной адаптации ветеранов боевых действий «Ратник»)

8. Екатерина Ферапонтова (выдвинута БФ помощи детям с РАС «Время РАСсвета»)

9. Тимур Шарафутдинов (выдвинут ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области»)

10. Дмитрий Щеголев (выдвинут первичной профсоюзной организацией НОО Профсоюз работников народного образования и науки российской федерации в ННГАСУ)