Компанию обманули на 21 млн рублей при заключении контракта на строительство детсада в Нижегородской области

Устанавливается местонахождение второго подозреваемого. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Дело об особо крупном мошенничестве при строительстве дошкольного учреждения расследуется в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в период с 2020 по 2021 год двое мужчин узнали, что МКУ «ГлавУКС города Нижнего Новгорода» проводит торги по выбору подрядчика на строительство дошкольного учреждения в рамках нацпроекта.

- Они сообщили руководителю строительной фирмы заведомо ложные сведения о якобы имеющейся возможности должностных лиц администрации города Нижнего Новгорода оказать содействие его фирме при заключении и дальнейшем сопровождении муниципального контракта на выполнение работ по строительству этого объекта, - добавили в пресс-службе ведомства.

За свои услуги злоумышленники потребовали 11% от стоимости контракта. По их словам, эти средства должны были пойти на взятки должностным лицам городской администрации.

Желая скорее заключить доходный контракт, руководитель фирмы передал мужчинам более 21,4 миллиона рублей.

Сотрудники УФСБ совместно с полицейскими пресекли действия подозреваемых. Одному из фигурантов уже предъявлено обвинение, он находится под стражей. В настоящее время устанавливается местонахождение второго подозреваемого.