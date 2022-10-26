Нижегородская область подала заявки на федеральное финансирование модернизации ЖКХ ФОТО: Пресс-служба РИК НРО «Единая Россия»

Нижегородская область подала заявки на финансирования модернизации ЖКХ из федерального бюджета в течении 2023 – 2027 годов. Вовлечение области в комплексную программу модернизации ЖКХ в России с 2023 года обсудили на тематическом круглом столе регионального отделения «Единая Россия».

Заместитель председателя правительства Нижегородской области Вячеслав Горев во время работы круглого стола предложил увеличить срок получения инфраструктурных кредитов до 25 лет. По его мнению, благодаря этому будут реализованы большие проекты.

– Мы используем абсолютно все финансовые механизмы для модернизации систем ЖКХ, которые предоставляются нам со стороны федеральных органов власти. И сейчас мы готовим материалы, чтобы со следующего года войти еще в две дополнительные программы, – поделился Вячеслав Горев.

Благодаря работе программы комплексной модернизации в Нижегородской области за последнее время сократилось число аварийных ситуаций на системах ЖКХ на 11 процентов.