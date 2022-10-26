Проект областного бюджета на 2023 год внесли в ЗСНО. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Проект областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов внесли в Законодательное собрание Нижегородской области 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона Глеба Никитина, бюджет по-прежнему будет ориентирован на социальную сферу. В следующем году будут проиндексированы все социальные выплаты, дополнительные средства направят на ремонт социальных учреждений – денег выделят в 1,4 раза больше, чем в этом году. Так, на капитальный ремонт школ, детсадов, больниц и поликлиник на 2023 год заложено до 5,8 млрд рублей.

Свыше 4 миллиардов рублей планируется направить на развитие инфраструктуры: крупнейшие проекты по благоустройству, развитие ЖКХ. До 1,2 млрд рублей увеличено бюджетирование проекта «Вам решать!», что более чем на 70% выше уровня этого года.

Также планируется увеличить финансирование дорожной инфраструктуры.

- Продолжаем строительство Южного обхода Арзамаса, предусматриваем средства на реконструкцию участка автодороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода. Планируем начать строительство обхода Балахны. Стартует реализация важнейшего проекта модернизации электротранспорта в Нижнем Новгороде, - отметил Глеб Никитин.

Таким образом, доходы областного бюджета на 2023 год прогнозируются в объеме 240,6 млрд рублей, расходы предусмотрены в сумме 257,4 млрд рублей.