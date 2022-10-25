Директора нижегородской нефтебазы оштрафовали за нарушения промышленной безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор нижегородской нефтебазы привлечен к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки было установлено, что ООО «РЕНЕКО - С» эксплуатирует нефтебазу «Суроватиха» на территории Дальнеконстантиновского района, которая содержит признаки опасного производственного объекта. При этом ООО «РЕНЕКО – С» не создало ресурсов для локализации и ликвидации последствий от возможных аварий.

Также было установлено, что контроль за промышленной безопасностью осуществляется с нарушением требований.

За выявленные нарушения на директора нефтекомпании наложен административный штраф. По административной статье на юридическое лицо налагается штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Напомним, 25 октября в Нижнем Новгороде на неэксплуатируемом предприятии вспыхнул резервуар с остатками нефтепродуктов.