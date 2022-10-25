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НовостиОбщество25 октября 2022 19:12

Директора нижегородской нефтебазы оштрафовали за нарушения промышленной безопасности

Прокуратура Дальнеконстантиновского района провела проверку безопасности, после которой все нарушения были устранены
Полина ШИБАЛКИНА
Директора нижегородской нефтебазы оштрафовали за нарушения промышленной безопасности.

Директора нижегородской нефтебазы оштрафовали за нарушения промышленной безопасности.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор нижегородской нефтебазы привлечен к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки было установлено, что ООО «РЕНЕКО - С» эксплуатирует нефтебазу «Суроватиха» на территории Дальнеконстантиновского района, которая содержит признаки опасного производственного объекта. При этом ООО «РЕНЕКО – С» не создало ресурсов для локализации и ликвидации последствий от возможных аварий.

Также было установлено, что контроль за промышленной безопасностью осуществляется с нарушением требований.

За выявленные нарушения на директора нефтекомпании наложен административный штраф. По административной статье на юридическое лицо налагается штраф от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

Напомним, 25 октября в Нижнем Новгороде на неэксплуатируемом предприятии вспыхнул резервуар с остатками нефтепродуктов.