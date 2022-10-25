Два отделения Выксунской ЦРБ отремонтировали за 36 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Выксунской ЦРБ Нижегородской области заканчивается ремонт в терапевтическом и офтальмологическом отделениях в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Мы не только заканчиваем работы в терапевтическом и офтальмологическом отделениях, но и обновляем противотуберкулёзное отделение больницы, а также ряд кабинетов в поликлинике при ЦРБ. Летом капитальный ремонт стартовал в Новодмитриевской амбулатории. Работы осуществляются постепенно. Общие средства, выделенные по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», превышают 58 млн рублей», – сообщила главный врач Выксунской ЦРБ Анастасия Соколова.

В настоящее время уже закончен ремонт кровли основного здания больницы и лифта в инфекционном отделении, усилены конструкции стен и парапет. Также обновлены помещения на пятом этаже поликлиники.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, проект по модернизации Выксунской ЦРБ и ее подразделений поэтапный и рассчитан на 5 лет.

В состав Выксунской ЦРБ входит более 30 структурных подразделений, в том числе 3 поликлиники для взрослого и детского населения, стоматологическая поликлиника, 12 профильных лечебных отделений, межрайонная аптека и иммунологическая лаборатория.

Напомним, национальный проект «Здравоохранение» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Цель проекта - повысить продолжительность жизни до 78 лет.