Николай Сатаев принял участие в патриотической акции в гимназии № 184

25 октября 2022 года заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев принял участие в патриотической акции, которая состоялась в гимназии № 184 Ленинского района. Мероприятие было организовано Нижегородской областной общественной организацией ветеранов «Никто, кроме нас!» в рамках проекта «Нижегородские герои десантных войск».

В мероприятии также приняли участие директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, заместитель главы Ленинского района Владимир Лунев, председатель Нижегородского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Сергей Патлань, а также ветераны боевых действий и гимназисты.

В рамках патриотической акции ученики гимназии познакомились с историей и традициями Воздушно-десантных войск России, которые в этом году отметили 92-ю годовщину со дня образования, а также смогли пообщаться с ветеранами боевых действий.

«Упорный труд и учеба воспитает в вас те необходимые качества, которые присущи ответственному гражданину. Такие патриотические мероприятия с участием ветеранов нашего города позволяют вам буквально прикоснуться к истории. Сегодня вы можете пообщаться с настоящими героями нашей страны. Именно они наши дорогие ветераны являются ярким примером мужества, доблести и всеобъемлющей любви к Родине. Дорогие гимназисты, цените, любите и уважайте историю своего города и всей нашей страны», – отметил Николай Сатаев.