Семьи мобилизованных в Дзержинске могут оформить социальные льготы

На текущей неделе из Дзержинска проводили еще несколько десятков мужчин, мобилизованных для выполнения задач СВО. Отправки военнослужащих прошли вчера и сегодня, 24 и 25 октября, в присутствии первого заместителя главы города Глеба Андреева, военного комиссара городского округа Дзержинск и Володарского района Игорь Ануфриева, родственников и друзей солдат.

В соответствии с заявлением Президента РФ от 14 октября мобилизационные мероприятия в городе подходят к концу.

«Все вы люди опытные, служили и знаете, что такое армия. Легко, конечно, не будет, но помните, что каждого из вас ждут не только родные, но и весь город. После отправки с каждой вашей семьей встретимся, обсудим все вопросы, свяжем с нужными подразделениями администрации и организациями, которые помогут оформить льготы. Выполняйте боевые задачи спокойно и возвращайтесь живыми и здоровыми!» – обратился первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Встречи с родственниками мобилизованных регулярно проходят под председательством главы города Дзержинска Ивана Носкова. На них присутствуют представители департаментов и структурных подразделений администрации Дзержинска, Управления социальной защиты населения, военного комиссариата, прокуратуры города и др.

По информации руководителя ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» Ольги Меснянкиной, основанием для получения дополнительных мер поддержки является социальный контракт.

«Социальный военный контракт предполагает целый комплекс мер поддержки для семей мобилизованных. К ним относятся пятидесятипроцентная компенсация коммунальных платежей, ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей беременным и столько же на каждого ребенка в семье, а также бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования. Несмотря на то, что ситуации у всех семей похожи, с каждой работаем индивидуально – как на базе Управления, так и на общих встречах с родственниками. Также при необходимости у нас доступна для них психологическая помощь», – сказала руководитель ГКУ НО «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» Ольга Меснянкина.

Также, по её словам, в рамках социального контракта в Дзержинске семьи мобилизованных могут быть освобождены от оплаты детских садов и питания в школах.

Получить консультацию по доступным выплатам семьи мобилизованных могут в индивидуальном порядке в Управлении социальной защиты населения (б-р Победы, 6) и по телефону колл-центра 8 (8313) 25-51-38. Кроме того, по телефону 122 действует горячая линия по вопросам мобилизации.