Мининский университет подписал соглашения с тремя сирийскими университетами.

Мининский университет стал одним из лидеров по образовательному взаимодействию с Сирийской Арабской Республикой. Вуз подписал меморандумы по образовательному сотрудничеству сразу с тремя сирийскими университетами – Дамасским, Тишринским и Сирийским. Соответствующие соглашения были достигнуты во время визита нижегородской делегации в Сирию. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Мининский университет является активным участником федерального проекта «Экспорт образования», который нацелен на сохранение и популяризацию русского языка, - отметил ректор Виктор Сдобняков. - Работа над созданием образовательных международных связей продолжается. У нас есть положительный опыт преподавания русского как иностранного. Профессорско-преподавательским составом нашего вуза созданы уникальные современные и результативные методики преподавания, которым мы готовы обучить сирийских педагогов. Также в нашем вузе созданы все условия для обучения иностранных студентов.

Уже известно, что в рамках совместной работы вузы займутся подготовкой компетентных специалистов в различных областях. Также сотрудничество предполагает обмен и развитие мультикультурных навыков, которые вносят значимый вклад в развитие обществ разных стран.

Вуз подписал меморандумы о взаимодействии с Дамасским, Тишринским и Сирийским виртуальными университетами.

Всего в ходе этого визита нижегородские вузы подписали 12 договоров о сотрудничестве. Педагогический вуз стал одним из лидеров по образовательному взаимодействию с Сирийской Арабской Республикой.

К слову, Мининский университет также активно разрабатывает и реализует программы изучения русского языка как иностранного. В 2022 году в университете начала работу подготовительная программа для иностранцев, желающих учиться в России.