Скрывающегося от суда за кражу жителя Костромы объявили в розыск в Нижнем Новгороде

Мужчина может проживать в хостелах или в помещениях с мигрантами. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

40-летний Алексей Лундовских из Костромы разыскивается в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

По данным правоохранительных органов, мужчина скрывается от суда за совершение кражи и в настоящее время находится в нашем регионе.

- Гражданин ведет бродячий образ жизни, может проживать в хостелах, фермах и иных домах (помещениях) совместно с мигрантами из других стран, - добавили в пресс-службе ведомства.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении этого мужчины, просят обращаться по телефонам: 8 (4942) 397-560, 8-910-922-38-24 (Смирнов Сергей Юрьевич).