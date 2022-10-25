В Дзержинске завершен ремонт фасада клуба инвалидов «Вера»

Фото: Администрация Дзержинска

В клубе инвалидов «Вера», расположенном на улице Гайдара, завершился капитальный ремонт фасада. В течение августа и сентября специалисты подрядной организации «Нижегородспецстроймонтаж» оштукатурили стены здания и заново окрасили их в светло-бежевый цвет. На эти работы из городского бюджета по поручению главы города Дзержинска Ивана Носкова было выделено почти 2 млн рублей.

24 октября совместно с председателем комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ городской Думы Ринатом Реймовым глава города проверил результаты ремонтных работ в учреждении.

«Здание уже не смотрится «заброшкой», которая портит квартал. Самые дорогостоящие внешние работы сделаны – на ремонт фасада, например, выделили около 2 миллионов рублей. Теперь перейдем к внутренней отделке, в планах на самое ближайшее время – провести ремонт санузла. Хотелось бы обновить и инвентарь, добавить инструменты для развития и социализации детей с ОВЗ. Жаль, вчера не удалось пообщаться с руководителем театра-студии «Блик» Ольгой Киселевой. Думаю, она могла бы рассказать о достижениях студии и ее потребностях. Надеюсь, пообщаемся в мой следующий визит в клуб, тема, безусловно, интересная», – поделился глава города Иван Носков в своем телеграм-канале.

Среди внутренних помещений обновлен пока лишь кабинет на первом этаже: в 2021 году в рамках проекта «Городские реновации» он был переоборудован в коворкинг и сейчас используется как для занятий воспитанников клуба, так и для мероприятий общественных организаций.

«В целом вид здания стал намного лучше, но есть и недочеты: нужно заизолировать наружную электропроводку и чердачное окошко. Также на очереди внутренний ремонт, отделка помещений и установка новой системы оповещения и пожарной сигнализации. Все работы планируем на 2023 год, задача учреждения – составить грамотную смету на каждый вид. Со своей стороны, выделяю средства на приобретение клубом жалюзи. Но хотелось бы, чтобы и остальные депутаты более активно помогали учреждениям центра «Молодежные инициативы», в том числе из резерва поддержки территорий. И в этом мы единодушны с главой города. Будем работать!» – сказал депутат Думы города Дзержинска Ринат Реймов.

По словам Юлии Масловой, директора центра «Молодежные инициативы», в структуру которого входит клуб «Вера», всего на сегодняшний день в 36 объединениях (17 из которых – для молодежи с ограниченными возможностями здоровья) здесь занимаются около 500 человек. Среди них – театр-студия «Блик», программа социально-бытовой адаптации «Домовенок», занятия по лепке из соленого теста «Мукасолька» и другие.

«У нас занимаются не только ребята с ограниченными возможностями здоровья: инклюзивные занятия объединяют всех наших воспитанников, вместе они творчески развиваются, общаются, начинают лучше понимать друг друга. Те перемены, которые происходят в клубе в последние годы, – наша общая радость! Конечно, это большие финансовые вложения, но очень хотелось бы, чтобы эти начинания нашли продолжение и в наших внутренних помещениях. Благодарю Ивана Николаевича за постоянную поддержку и внимание к нашему учреждению и ребятам», – сказала руководитель центра «Молодежные инициативы» Юлия Маслова.

Напомним, в прошлом году в клубе «Вера» полностью заменили окна, а на территории заасфальтировали дорожки и восстановили веранду. Тогда же по инициативе Молодежной администрации города Дзержинска было выполнено благоустройство сквера перед клубом.