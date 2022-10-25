Мобилизованному дзержинцу разрешили вернуться домой ради свадьбы

Дзержинца определили в Клинцы, куда невеста приехать не могла. Фото: Телеграм-канал Глеба Никитина

Нижегородские власти помогли взять увольнительную мобилизованному жителю Дзержинска, который хотел попасть на свою свадьбу. Историю со счастливым финалом рассказал в своем Телеграм-канале глава региона Глеб Никитин.

По егшо словам, молодого человека по имени Михаил мобилизовали до того, как он успел оформить отношения со своей невестой. В результате распределения дзержинец попал в Клинцы Брянской области.

- Ехать в Клинцы, чтобы расписаться, для будущей мамы в ее положении было уже рискованно, - сообщил губернатор, - Помогли Михаилу взять увольнительную и добраться до Дзержинска. Накануне свадьба состоялась в Дзержинске в присутствии родных и близких. Поздравляю молодых!

По словам главы региона, вопросы касательно заключения брака поступают от мобилизованных постоянно. В большинстве случаев молодым удается расписаться недалеко от места службы. Если по объективным причинам это не удается, региональные власти готовы помочь добраться до дома, как это получилось с Михаилом.