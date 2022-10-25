Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 11:31

Новогодние мероприятия будут проходить в парках и скверах Нижнего Новгорода

Программа празднования будет ориентирована на семейный отдых
Мария СОРОКИНА
Программа празднования будет ориентирована на семейный отдых

Программа празднования будет ориентирована на семейный отдых

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород не откажется от проведения праздничных мероприятий в парках и скверах в новогодние праздники. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в городской администрации, отмена салютов и концертной программы в этом году не означает полный отказ от проведения праздников.

- Широкое празднование встречи 2022 года было обусловлено тем, что Нижний Новгород являлся Новогодней столицей России. Между тем, в 2019-2020 и предыдущие годы до пандемии организованных фейерверков в районах города не проводилось, - подчеркнули в мэрии.

К слову, в этом году тематические мероприятия будут посвящены семейному отдыху с акцентом на культурную, образовательную и спортивную составляющую.

В 2022 году Нижний Новгород стал «Столицей детского туризма России». Именно на семейный отдых будет ориентировано празднован