Новогодние мероприятия будут проходить в парках и скверах Нижнего Новгорода

Программа празднования будет ориентирована на семейный отдых Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород не откажется от проведения праздничных мероприятий в парках и скверах в новогодние праздники. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в городской администрации, отмена салютов и концертной программы в этом году не означает полный отказ от проведения праздников.

- Широкое празднование встречи 2022 года было обусловлено тем, что Нижний Новгород являлся Новогодней столицей России. Между тем, в 2019-2020 и предыдущие годы до пандемии организованных фейерверков в районах города не проводилось, - подчеркнули в мэрии.

К слову, в этом году тематические мероприятия будут посвящены семейному отдыху с акцентом на культурную, образовательную и спортивную составляющую.

В 2022 году Нижний Новгород стал «Столицей детского туризма России». Именно на семейный отдых будет ориентировано празднован