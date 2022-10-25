Музей шахмат впервые открыли в Нижнем Новгороде

Среди экспонатов есть гроссмейстерские шахматы. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В спортивной школе №9 в Нижнем Новгороде открылся первый музей шахмат. Инициативу его создания ранее поддержал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В открывшемся музее можно увидеть уникальную коллекцию шахмат , шахматные фигуры из натурального камня, шахматы городецкой росписи. Есть здесь и поистине уникальные экспонаты, в том числе кубки учеников школы, книги начала 20 века и точно такие же шахматные часы, что были у гроссмейстера Бориса Спасского.

- Очень важно, что в школе теперь, помимо спорта, еще есть культурная составляющая. Это настоящая связь времен. Музей символизирует историю и традиции спортшколы №9, - отметил директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков.

Спортивная школа №9 работает с 1995 года, большую часть экспонатов музею подарили бывшие ученики. Здесь же есть экспозиция легендарного советского нижегородского фотографа Нисона Капелюша с фотографиями времен Великой Отечественной войны, знаменитых советских полководцев, солдат.