Семь участков выделено в Нижнем Новгороде под коммерческую застройку

Семь земельных участков выставлены на торги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Телеграм-канале.

В этом списке участок площадью 1,4 тыс квадратных метров на улице Усольской, участки на Московском шоссе (7,5 тыс. кв м), улицах Мечникова (400 кв.) и Василия Иванова (644 кв м), а также три участка в поселке Доскино, площадью 50,4, 57,4 и 110,7 тысяч «квадратов».

Аукционы по всем вышеперечисленным участкам будут проходить в ноябре. По словам заместителя главы региона такой большой пул участков под коммерческую застройку выставляется на торги впервые.

На время строительства земельные участки предоставляются в аренду , а после его завершения и ввода в эксплуатацию объектов арендатор может выкупить участок или заключить договор аренды на 49 лет.

- На торгах участники соревнуются в величине годовой арендной платы за земельный участок, что стимулирует в дальнейшем инвестора к скорейшей сдаче объекта в эксплуатацию и регистрации на него прав для экономии средств при оплате арендных платежей за участок на период строительства, определенных по итогам торгов, заключил Поляков.