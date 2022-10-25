Жители Приокского района Нижнего Новгорода могут оценить ремонтную кампанию ДУКа на канале «Мой Дом ТВ»

Масштабная ремонтная кампания этого года в завершающий этап.

Домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода снимают видеоотчеты о ходе ежегодной ремонтной кампании и размещают сюжеты на видеоканале "Мой Дом ТВ". Масштабная ремонтная кампания этого года в пяти районах Нижнего Новгорода входит в завершающий этап. ДУКи выполняют большой объем работ по заявкам жителей, которые поступают от Советов многоквартирных домов.

Ремонтная кампания, проводимая ДУКом Приокского района Нижнего Новгорода, проходит в плановом режиме. Большинство основных объектов ремонтной кампании уже завершены, о чём ДУК информирует жителей района в отчетах на видеоканале "Мой Дом ТВ".

Основными объектами ремонта и видами работ в этом году стали: декоративный ремонт подъездов домов № 67 и № 59 по улице Голованова, а также ремонт межпанельных швов дома №7 по улице Елисеева. Также ремонтная кампания велась еще более чем на двадцати объектах жилого фонда.

«В этом году по заявке жителей мы сконцентрировались на ремонте подъездов. Приокский район имеет большие массивы микрорайонов, где сосредоточены многоквартирные дома. Отремонтированный подъезд повышает комфортность проживания в домах. Комфортность проживания – это один из главных критериев оценки жителями качества управления домом», – рассказал инженер-инспектор ДУК Приокского района Александр Куприянов.

Основные объекты ремонтной кампании 2022 года в Приокском районе:

Ремонт межпанельных швов дома №7 по улице Елисеева https://www.youtube.com/watch?v=OYsVY4uuK7M;

Декоративный ремонт подъездов дома №67 по улице Голованова https://www.youtube.com/watch?v=9nJuhji5F6o;

Декоративный ремонт подъездов дома № 59 по улице Голованова https://www.youtube.com/watch?v=iDp6MDuB17I