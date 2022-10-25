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НовостиПроисшествия25 октября 2022 9:54

Чиновник Росалкогольрегулирования попался на взятке в Нижнем Новгороде

Обвиняемый находится под стражей, свою вину он не признал
Мария СОРОКИНА
Чиновника задержали при получении очередной взятки.

Чиновника задержали при получении очередной взятки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководителя одного из отделов Росалкогольрегулирования по ПФО обвиняют в получении крупной взятки на территории Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, последние семь лет мужчина регулярно получал от коммерческой организации вознаграждения. Взамен все нарушения при производстве алкоголя и его оптовой реализации не фиксировались, а организацию не привлекали к ответственности, да и в целом она получала покровительство со стороны чиновника. Денежные суммы передавались злоумышленнику через посредника.

- В настоящее время следователи располагают сведениями о том, что сумма взятки превышает 800 тысяч рублей. Окончательная сумма будет установлена в ходе расследования. Противоправная деятельность чиновника выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ по региону, - добавили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемого задержали 20 октября при получении очередной взятки. Свою вину он не признал. В настоящее время чиновник находится под стражей.