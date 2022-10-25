Минспорта РФ не одобрило четыре заявки Нижегородской области на строительство спорткомплексов и ФОКов

Заявки на субсидии оформлены с нарушениями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижегородская область подала заявки на предоставление федеральных субсидий на строительство четырех спортивных объектов на территории региона. Как сообщает «Ъ-Приволжье», все четыре заявки были отклонены федеральным Минспорта.

Предполагалось, что федеральные средства будут пущены на создание в Нижнем Новгороде хоккейной школы, двух ФОКов — в областном центре и в Большеболдинском районе, а также центра Бокса в Городце.

По данным издания, такие решения связаны либо с нарушениями при оформлении заявок, либо с низкой бюджетной эффективностью проектов.

С целью уточнить эту информацию, «КП-Нижний Новгород» направила запрос в региональное правительство. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!