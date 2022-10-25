Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 9:30

Минспорта РФ не одобрило четыре заявки Нижегородской области на строительство спорткомплексов и ФОКов

Строительство хоккейной школы в Нижнем Новгороде оказалось в числе этих заявок
Мария СОРОКИНА
Заявки на субсидии оформлены с нарушениями.

Заявки на субсидии оформлены с нарушениями.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Нижегородская область подала заявки на предоставление федеральных субсидий на строительство четырех спортивных объектов на территории региона. Как сообщает «Ъ-Приволжье», все четыре заявки были отклонены федеральным Минспорта.

Предполагалось, что федеральные средства будут пущены на создание в Нижнем Новгороде хоккейной школы, двух ФОКов — в областном центре и в Большеболдинском районе, а также центра Бокса в Городце.

По данным издания, такие решения связаны либо с нарушениями при оформлении заявок, либо с низкой бюджетной эффективностью проектов.

С целью уточнить эту информацию, «КП-Нижний Новгород» направила запрос в региональное правительство. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!