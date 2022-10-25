Пожарные потушили полыхавший резервуар с нефтепродуктами в Сормове

Площадь пожара составила 344 квадратных метра Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Возгорание на территории не действующего предприятия в Сормовском районе Нижнего Новгорода ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Утром 25 октября здесь загорелся неэксплуатируемый резервуар с нефтепродуктами. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Возгоранию был присвоен ранг №1 БИС.

- В 11:18 объявлена ликвидация последствий пожара. Площадь составила 344 квадратных метра, - добавили в пресс-службе ведомства.

По оперативным данным, пострадавших и погибших нет. На месте работают сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора. Специалисты отбирают пробы воздуха для дальнейшего исследования.