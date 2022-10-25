Пробы воздуха отобрали на месте крупного пожара в Сормове

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора работают на месте крупного пожара в Сормове, который произошел утром, 25 октября. Как сообщили в пресс-службе Управления, специалисты получили информацию о возгорании резервуара с нефтепродуктами на улице Щербакова и оперативно выехали на место.

- Специалисты лаборатории Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и организовали отбор проб атмосферного воздуха в зоне жилой застройки, - добавили в Управлении.

Напомним, о возгорании на территории неработающего предприятия в Сормовском районе города стало известно в 9:16. Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадавших и погибших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.